Семин отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«После таких тяжелых матчей самое главное — отдых и полноценное восстановление. Даниил очень много вложил в этот финал. Он будет долго приходить в себя.

Это был потрясающий финал! На победу Надаля повлияло множества разных факторов. Конечно, немалую роль сыграли австралийские болельщики. Публика были явно на стороне Надаля. В таких больших матчах атмосфера сильно влияет на теннисистов. Но нельзя сказать, что Медведев проиграл только из-за фанатов», — приводит слова специалиста «СЭ».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что финал Медведев — Надаль на Australian Open — самый великий матч, который он только видел.