Познер о финале Australian Open: самый великий матч, который я только видел

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Это был самый великий матч, который я только видел. Хотя, конечно я не смотрел великий матч Джокович — Федерер на Уимблдоне в 2019-м, поэтому не могу сравнивать. Но я снимаю шляпу перед Надалем — он гигант, абсолютно лучший», — приводит слова Познера Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Даниил Медведев после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии заявил о том, что поменяет свои приоритеты.