Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Сан-Марино возобновят вакцинный туризм 22:17
Семин отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open 22:14
Украинских политиков назвали наркоманами в Европарламенте 22:10
Франция и Германия взволнованы агрессией Британии в адрес России 22:03
Словакам посоветовали не ездить на Украину 21:54
Невеста Ассанжа заявила о планах выйти за него, пока он находится в тюрьме 21:47
Медведев: ребенок во мне перестал мечтать 21:35
Елизавета II занялась производством кетчупа 21:33
Москвичам спрогнозировали «праздничную погоду» в ближайшие дни 21:28
Червиченко о новичке «Спартака»: игрок из Люксембурга вызывает... 21:18
Бесплатная ставка 2000 р.

Познер о финале Australian Open: самый великий матч, который я только видел

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Это был самый великий матч, который я только видел. Хотя, конечно я не смотрел великий матч Джокович — Федерер на Уимблдоне в 2019-м, поэтому не могу сравнивать. Но я снимаю шляпу перед Надалем — он гигант, абсолютно лучший», — приводит слова Познера Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Даниил Медведев после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии заявил о том, что поменяет свои приоритеты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть