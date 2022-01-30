Червиченко о новичке «Спартака»: игрок из Люксембурга вызывает гомерический хохот

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал анонсированный красно-белыми переход полузащитника швейцарского «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.

«Янг Бойз» более менее сглаживал ситуацию, но когда вы сказали сборная Люксембурга, у меня это вызвало гомерический хохот. Мы охренеем от этой трансферной кампании.

Непонятно зачем куплен дорогущий Николсон в конкуренцию Соболеву. Понсе отпустили. Непонятно, когда перестанет валять дурака Ларссон. Неясно, кто будет забивать у «Спартака», — приводит слова Червиченко Sport24.

Ранее столичный клуб разместил в шапке профиля цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембурга.

26-летний Перейра в текущем сезоне принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз», в которых отметился одной результативной передачей.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.