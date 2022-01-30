Олимпийский чемпион Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры

Гимнаст Артур Далалоян опроверг информацию о завершении спортивной карьеры.

Сегодня, 30 января, спортсмен опубликовал пост в Instagram, из которого многие СМИ поняли, что Далалоян принял решение завершить карьеру.

«Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Имелось ввиду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждет много больших турниров» — написал гимнаст в новом посте.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Далалоян выиграл золото в командных соревнованиях совместно с Давидом Белявским, Никитой Нагорным и Денисом Аблязиным. Весной перед Олимпиадой Далалоян получил травму — разрыв ахиллесова сухожилия. Ему сделали операцию, после которой он сумел восстановиться и принять участие в Играх.

Также в активе 25-летнего гимнаста три золота чемпионата мира и пять медалей высшей пробы в рамках чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Валерия Васнецова пропустит Олимпийские игры — 2022.