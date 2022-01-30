Губерниев о поражении Медведева: Надаль есть Надаль

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Это была игра равных соперников. Мы должны восхищаться мастерством и мужеством Медведева. Жаль, конечно, что нашему теннисисту не удалось довести матч до победы, хотя предпосылки для этого были. Но соперник был сильнее. Все-таки Надаль есть Надаль, каким бы травмированным он ни был.

Спасибо Даниилу за финал. Нам стоит им гордиться», — приводит слова комментатора Sport24.

Для испанца эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний теннисист завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на победу Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open.