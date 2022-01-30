Джокович отреагировал на победу Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал итог финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-й победой на турнирах Большого шлема. Выдающийся боевой дух, который порой превалирует.

Даниил Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно, чего мы от него и ожидали», — написал серб в Instagram.

Джокович является победителем прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии. В этом году он не смог принять участие в турнире из-за проблем с вакцинацией.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее стали известны призовые по итогам Australian Open.