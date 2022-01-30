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Шипачев рассказал, как выбирали капитана сборной России по хоккею на ОИ-2022

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Официальный сайт ФХР

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал о процедуре выбора капитана команды на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Раздали всем бумажки, где было три строчки – капитан и два ассистента. Все проголосовали, через пару дней нам объявили. Я вписал Гусева, Войнова – не имею в виду капитанов — и Яковлева.

Олимпиада — это серьезный турнир. Рад, что ребята выбрали. Большая ответственность. Постараюсь оправдать доверие пацанов», — приводит слова Шипачева «Чемпионат.com».

Напомним, ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Россия сыграет в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов отреагировал на выбор Вадима Шипачева капитаном сборной России.

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Олимпиада 2022
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