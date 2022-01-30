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«Зенит» объявил о переходе бразильца Алберто

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Форвард бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто официально стал игроком петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые подписали контракт с нападающим на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Бразилец выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. В составе клуба он провел 85 матчей, в которых отметился 30 забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам минувшего сезона 20-летний форвард разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12 мячами.

По данным СМИ, трансфер Алберто обошелся чемпионам России в €20 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и леверкузенский «Байер» официально достигли соглашения о переходе иранского форварда Сердара Азмуна в немецкий клуб в зимнее трансферное окно.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

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Футбол. Чемпионат России
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