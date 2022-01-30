Надаль — Медведеву: не сомневаюсь, что ты еще пару раз возьмешь Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«В первую очередь я знаю, что это тяжелый момент для Даниила. Он потрясающий чемпион. Несколько раз я оказывался на его месте на этом турнире, когда не добирался до титула. Не сомневаюсь, что ты еще пару раз возьмешь этот титул, потому что ты прекрасен.

Это был один из самых эмоциональных матчей в моей теннисной карьере. Разделить его с тобой – большая честь», — сказал 35-летний испанец во время послематчевой церемонии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Медведев прокомментировал поражение от Надаля в финале Australian Open.