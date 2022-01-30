Кафельников признался, что не сомневался в победе Медведева над Надалем после двух сетов

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников признался, что удивлен исходом финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев в пяти сетах уступил со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Ошибки всегда играют большую роль в результате матча. Действительно, в третьем и четвертом сетах Даниил стал допускать больше невынужденных ошибок, чем в первых двух. Наверное, тем самым он дал глоток воздуха Надалю, потому что по первым двум сетам не было никаких предпосылок, что матч таким образом сложится», — сказал Кафельников «Газете.Ru».

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Кафельников заявил, что победа была в руках Медведева, но он дал Надалю шанс.