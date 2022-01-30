Российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли золото в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Серебро досталось французским спортсменам Лу Жанмонно и Эмильена Клода, третьими к финишу пришли представители Германии Франциска Хильдебранд и Юстуст Штрелов.

Отметим, что Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Бабиков зашел на штрафной круг и использовал семь дополнительных выстрелов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Одиночная смешанная эстафета была последней гонкой на чемпионате континента. Отечественные биатлонисты завоевала шесть наград: два золота, три серебра и одну бронзу.

Арбер. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета.

1. Россия — 39.10,5 (1+7).

2. Франция — +1.01,4 (4+10).

3. Германия — +1.34,1 (3+14).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренеров за пятое место в эстафете на ЧЕ.