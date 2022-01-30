Медведев призвал судью быть пожестче с австралийской публикой

Россиянин Даниил Медведев обратился к судье по ходу финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, где он сражается с испанцем Рафаэлем Надалем.

Болельщики кричат между первой и второй подачей Медведева, а также громко и откровенно радуются его ошибкам.

«Ты можешь взять себя в руки? Недостаточно кроткого «пожалуйста». Это финал турнира «Большого шлема». Соберись. С идиотами «пожалуйста» не работает», — сказал Медведев Джону Блому при переходе.

Медведев выиграл у испанца два стартовых сета со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за Надалем (6:4).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее Медведев во время финала с Надалем назвал болельщиков идиотами.