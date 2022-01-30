Российский лыжник выиграл легендарный 70-километровый марафон «Марчалонга»

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду «Русская зима», стал победителем легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошел в Италии в рамках серии Ski Classics. Вторым финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу завоевал еще один россиянин Максим Вылегжанин.

Отметим, что большую часть дистанции (около 60 километров) Вокуев преодолел в одиночку, так как оторвался от ближайших преследователей более чем на 2 минуты.

В 2021 году «Марчалонгу» выиграл швед Эмиль Перссон, примечательно, что Вокуев в той гонке был третьим.

22 января в Швейцарии в рамках марафонской серии «Visma Ski Classics» прошла легендарная гонка на 55 км Engadin La Diagonela. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр из России Максим Вылегжанин по итогам гонки занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что Вылегжанин занял седьмое место в марафоне Engadin La Diagonela на 55 км.