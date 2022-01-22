Олимпийский призер Вылегжанин сражается за золото в безумном марафоне на 55 км. LIVE

10:55

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в Швейцарии проходит знаменитый марафон на 55 км Engadin La Diagonela. В гонке принимает участие трехкратный вице-чемпион Сочи-2014 Максим Вылегжанин и еще три российских лыжника — Алексей Шемякин, Андрей Кузнецов и Александр Бочкарев.

В женском зачете от России примут участие Ольга Царева, Дина Некрасова, Елизавета Шалабода и Екатерина Смирнова.