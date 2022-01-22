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Спорт

Олимпийский призер Вылегжанин сражается за золото в безумном марафоне на 55 км. LIVE

Лыжные гонки. Марафон Engadin La Diagonela на 55 км. Мужчины и женщины. ОНЛАЙН

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В Швейцарии в рамках марафонской серии «Visma Ski Classics» проходит легендарная гонка на 55 км Engadin La Diagonela. В ней принимает участие трехкратный серебряный призер Олимпийских игр из России Максим Вылегжанин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:19

Вот так выглядит положение в топ-10 у женщин.

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11:14

Ольга Царева, взявшая лидерство на самом старте гонки, не смогла удержать его и упустила победу в спринте.

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100%
11:08

Первый отрезок у мужчин выиграл чех Сточек, заработав несколько очков в спринтерский зачет.

11:05

Первые десять минут спринтерской гонки у мужчин прошли, пока все лыжники держатся одной группой.

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11:02

Напомним, что мужчины начали свою гонку чуть раньше. Стартовый коридор на стадионе один, а вот сама трасса у мужчин и женщин будет разниться.

11:00

Гонка началась! Стартовали женщины!

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100%
10:55

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в Швейцарии проходит знаменитый марафон на 55 км Engadin La Diagonela. В гонке принимает участие трехкратный вице-чемпион Сочи-2014 Максим Вылегжанин и еще три российских лыжника — Алексей Шемякин, Андрей Кузнецов и Александр Бочкарев.

В женском зачете от России примут участие Ольга Царева, Дина Некрасова, Елизавета Шалабода и Екатерина Смирнова.

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