Олимпийский призер Вылегжанин сражается за золото в безумном марафоне на 55 км. LIVE

Ольга Царева, взявшая лидерство на самом старте гонки, не смогла удержать его и упустила победу в спринте.
Первые десять минут спринтерской гонки у мужчин прошли, пока все лыжники держатся одной группой.
Напомним, что мужчины начали свою гонку чуть раньше. Стартовый коридор на стадионе один, а вот сама трасса у мужчин и женщин будет разниться.
Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в Швейцарии проходит знаменитый марафон на 55 км Engadin La Diagonela. В гонке принимает участие трехкратный вице-чемпион Сочи-2014 Максим Вылегжанин и еще три российских лыжника — Алексей Шемякин, Андрей Кузнецов и Александр Бочкарев.
В женском зачете от России примут участие Ольга Царева, Дина Некрасова, Елизавета Шалабода и Екатерина Смирнова.