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Эмоциональное интервью дагестанского тренера моментально стало популярным в соцсетях

Главный тренер команды «Кизляр», выступающей в Любительской футбольной лиге Дагестана, Шамиль Магомедов дал эмоциональное послематчевое интервью, которое моментально стало очень популярным в социальных сетях.

Команда Магомедова, доминируя по ходу встречи, сыграла вничью с клубом «Пенджаб» (4:4), что вывело из себя наставника «Кизляра».

«Вот этот тоже балбес наш – Омаров. Натуральный балбес. Симулирует, ложится… Больше всех на него одного злюсь. Целый день кушает, 24 на 7, у себя на квартире. Я ему говорю: «Эй, хавать перестань, играть не сможешь!» А он на футбол идет и еще печенье закидывает. Я говорю: «Эй, хватит кушать, сейчас обделаешься где-нибудь», — в частности сказал Магомедов.

Посмотреть видео целиком и без цензуры можно на YoTube-каналеLFL 05.

Ранее сообщалось, что футболисты избили арбитров в матче любительского первенства.

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Футбол. Чемпионат России
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