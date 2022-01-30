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Президент Bellator ответил на вопрос о будущем Федора Емельяненко

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Президент Bellator Скотт Кокер высказался о выборе будущего соперника для знаменитого российского бойца ММА Федора Емельяненко.

«Мы обсудим с ним все сегодня или завтра. Его ждет прощальный бой. Сейчас Бейдер чемпион, не уверен, что их реванш когда-то состоится. Но есть другие тяжеловесы, с которыми он может подраться. Найдем кого-то, бой с кем будет иметь смысл», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Накануне в американском Финиксе прошел турнир Bellator 273. В главном бою турнира сошлись чемпион тяжелого дивизиона американец 38-летний Райан Бейдер и обладатель временного титула 29-летний россиянин Валентин Молдавский. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

Для американца эта победа стала 32-й в ММА при семи поражениях. Молдавский проиграл во второй раз в 14 проведенных поединках.

Федор Емельяненко совсем недавно нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве. Всего Емельяненко провел 47 боев, из которых 16 закончились нокаутом соперника. Бейдер является действующим чемпионом Bellator MMA в тяжелом весе. До этого он выступал в UFC. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Молдавский не смог отобрать у Бейдера титул чемпиона Bellator.

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