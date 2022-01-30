Хендерсон рассказал, о чем говорил с Хабибом после победы над Мамедовым

Бывший чемпион UFC, боец Bellator Бенсон Хендерсон рассказал, о чем говорил с другим бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после победы над Исламом Мамедовым.

«О чем я говорил с Хабибом после завершения поединка? Сказал ему, что являюсь его большим фанатом. Кроме того, видел и слышал кое-какие разговоры насчет Eagle FC», — сказал Хендерсон на пресс-конференции после завершения турнира.

Поединок между 38-летним американцем и 31-летним представителем России Мамедов продлился все три раунда и завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28. Это всего лишь второе поражение Мамедова в карьере.

В углу Мамедова находился Хабиб Нурмагомедов. Во время боя экс-чемпион UFC схватился за голову. На такую реакцию Хабиба побудил «защитный» прием Мамедова, благодаря чему он вышел из-под гильотины.

В главном бою турнира сошлись чемпион тяжелого дивизиона Райан Бейдер и обладатель временного титула Валентин Молдавский. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273.