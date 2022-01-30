В «Лацио» отреагировали на интерес к Миранчуку

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в последние часы зимнего трансферного окна может оказаться в римском «Лацио». Об этом сообщает «Евро-Футбол».

«Действительно, такой вариант обсуждается. Но то, что предложение о трансфере уже сделано, — неверно. Все еще в рамках обсуждения», — заявили в спортивном департаменте римского клуба.

По информации издания, столичный клуб активно ищет атакующего игрока. Помимо Миранчука в шорт-лист «орлов» входят испанец Херард Делофеу из «Удинезе» и итальянец Даниэле Верде из «Специи».

Текущее соглашение Миранчука и «Аталанты» рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне игрок выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук дал свое согласие на переход в «Лацио».