Фетисов отреагировал на выбор Шипачева капитаном сборной России по хоккею на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал решение назначить Вадима Шипачева капитаном сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Почему это решение должно удивлять? Он был выбран своей же командой. Все закономерно. Это прерогатива национальной команды. Они сами выбирают того, кто будет вести игроков за собой.

До Олимпиады, честно, я не думал о том, кто мог бы еще претендовать на эту роль. Сборная сама выбирает себе капитана, помощника капитана. Это их внутреннее дело. Зачем мы будем думать о том, что нам несвойственно», — приводит слова Фетисова «СЭ».

Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира в составе национальной команды. 32-летний хоккеист выступает за московское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Альтернативными капитанами назначены Сергей Андронов, Никита Нестеров и Егор Яковлев.

Россия сыграет в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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