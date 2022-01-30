Кержаков объяснил, почему футбол сложнее остальных видов спорта

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о своей работе в качестве наставника.

«Тренер в работе ежеминутно. Я просыпаюсь в 5:30-6 утра. Раньше просыпался и дальше засыпал. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаешь, что было так и не так. В РПЛ перерыв — думаешь о том, что хочется попробовать, о футболистах, об изменении позиций.

Сегодня проснулся в 5:30. Я не капитан очевидность, но думал о том, насколько сложен футбол, потому что во всех других видах играют руками. Их проще подстроить под контакт с мячом. Минут 40-45 думал о том, как используются ноги в футболе, в других видах спорта», — приводит слова специалиста YouTube-канал «Дорский».

39-летний наставник возглавил «Нижний Новгород» в июле 2021 года. После первой половины сезона новички чемпионата занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), заработав 19 очков в 18 матчах.

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