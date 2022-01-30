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Арбитры на отборочном матче ЧМ-2022 сделали боковые флажки из швабр и жилетов

Бразильская бригада арбитров во главе с Андерсоном Даронко пришла неподготовленной на матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Чили и Аргентины.

Они забыли в гостинице флажки, которыми пользуются линейные арбитры для фиксирования нарушений. Пришлось на ходу делать новые — из ручек жилеток стюардов и швабр. Об этом сообщает Marca.

Чилийцам на своем поле не удалось переиграть Аргентину, которая была без своего капитана Лионеля Месси. Нападающий «Пари Сен-Жермен» продолжает восстанавливаться после перенесенного коронавируса в начале января.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 2:1. В следующем матче, который состоится 2 февраля Аргентина сыграет с Колумбией, а Чили днем ранее померится силами с Боливией.

Аргентинцы занимают второе место в отборочной группе, подопечные Лионеля Скалони ранее досрочно отобрались в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре. Чилийцы расположились на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре продолжит карьеру в испанской «Барселоне».

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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