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В «Барселону» перешел лучший дриблер АПЛ последних трех лет

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NICK POTTS/Reuters

Полузащитник английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре продолжит карьеру в испанской «Барселоне».

Пресс-служба сине-гранатовых объявила о возвращении испанца на правах аренды. Траоре является воспитанником каталонцев, однако он почти не играл за основную команду: с 2013-го по 2015-й у него лишь один матч за клуб. После «Барсы» нападающий переехал в Англию, где выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма выкупа 26-летнего футболиста составит €30 млн.

Как сообщает OptaJose в Twitter, Траоре является лучшим дриблером Английской премьер-лиги (АПЛ) за последние три с половиной года.

С лета 2018 года, когда Траоре перешел в «Вулверхэмптон», он совершил 697 попыток обвести соперников – 484 (69%) из них оказались удачными. Это лучший показатель среди всех футболистов чемпионата Англии за отведенный отрезок времени.

Также Траоре создал в АПЛ 40 голевых моментов после успешных обводок. Это на 15 больше, чем у ближайших преследователей.

Ранее московский «Спартак» объявил о переходе французского защитника Жиго в «Марсель» после окончания сезона.

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