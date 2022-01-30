Стала известна сумма перехода Жиго из «Спартака» в «Марсель»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго по окончанию текущего сезона перейдет в «Марсель», а сумма перехода составит €2 млн. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Напомним, ранее 28-летний футболист уже подписал контракт с французским клубом и покинет красно-белых по окончании нынешнего сезона.

Жиго выступает за столичный клуб с 2018 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых в обороне.