Ишмуратова — о задержке с вылетом биатлонисток на ОИ: это разгильдяйство

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова высказалась о задержке с вылетом членов сборной России по биатлону на Игры-2022 в Пекин.

Напомним, 27 января стало известно, что четыре человека из национальной команды не смогли отправиться в столицу Китая. У биатлонистки Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

«Разгильдяйство. И в большей степени не самих спортсменок и тренера — наверное, больше те люди, которые понимают в организации и заняты ее вопросами, должны были предусмотреть. Когда спортсмены и тренеры заняты подводкой к соревнованиям, на такие моменты можно не обратить внимания. У меня здесь больше вопросов к СБР.

Хотя я ни в коем случае не снимаю ответственности со спортсменов: это ваши QR-коды. Эта небольшая расхлябанность не добавляет плюсов нашей команде. И лишняя дерготня нам совсем не нужна», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон пожаловался на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться в Олимпийской деревне в Пекине.