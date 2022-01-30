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Хабиб назвал пять фаворитов Лиги чемпионов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а ныне владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов сезона 2021/22.

«Тяжело назвать фаворита. Иногда бывает так, что сезон начинается хорошо, а к концу форма ухудшается.

Назову четыре команды — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «ПСЖ». И , конечно, «Бавария». Эти пять команд. Трудно выбрать один клуб», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Напомним, 13 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов:

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания).

15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года пройдут первые встречи 1/8 финала. Ответные матчи первого раунда плей-офф состоятся 8, 9, 15 и 16 марта. Финальный матч пройдет 29 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее Хабиб Нурмагомедов шуткой ответил на вопрос бойца Bellator и Eagle FC Сергея Харитонова о набранном весе.

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Футбол. Лига чемпионов
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