Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о недопустимости смешивания спорта и политики.

«Политику нельзя вмешивать в спорт. К сожалению, это происходит. На Игры в 1980 году к нам не приехали многие спортсмены. В свою очередь, наши команды не поехали в Лос-Анджелес. Мы ущемляем права спортсменов, болельщиков, которые хотят видеть лучших по телевизору.

Спорт должен объединять людей. Со времен Древней Греции войны останавливали на время проведения Олимпийских игр. А у нас наоборот, когда Олимпиада, проходят провокации в странах.

У нас были проблемы в 1980 году в США, мы приходили ночью после игры и питание было недостаточное, автобусы опаздывали, жили мы в тюрьме. Было не очень комфортно. Должно быть жесткое разделение политики и спорта. Спортсмены, болельщики и политики должны объединяться красотой спорта. Это праздник.

Чемпиона мира проводится ежегодно. Олимпийские игры — раз в четыре года. Даже участие является большим событием. В первую очередь, Олимпиада для спортсменов. Каждый мечтает попасть на этот праздник.

У нас нет такого праздника из-за пандемии и политической обстановки, к сожалению. Я рад, что китайцы все-таки проводят Олимпиаду, а не откладывают. Они рады приветствовать всех спортсменов и говорят, что проведут одну из лучших Олимпиад», — рассказал президент ФХР в интервью «CGTN на русском».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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