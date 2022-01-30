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«Алания» досрочно прервала товарищеский матч из-за массовой драки игроков

Во время товарищеского матча между владикавказской «Аланией» и сербским клубом «Чукарички» в Турции произошла массовая драка.

Потасовка случилась в самом конце первого тайма. На момент остановки игры счет не был открыт. После инцидента сербская команда не стала продолжать встречу и покинула стадион.

«Страсти во время перерыва слишком накалились. Поэтому было принято решение не доигрывать матч», – сообщает Twitter владикавказского клуба.

«Алания» после 25-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет десять баллов. Ближайший официальный матч подопечные Спартака Гогниева проведут 1 марта на своем поле с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что матч 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом» был прерван из-за несанкционированных действий болельщиков.

В начале второго тайма фанаты устроили беспорядки на трибунах, а затем выбежали на поле. Вскоре нарушители покинули поле.

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