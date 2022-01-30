Монсон объяснил, почему предстоящий бой с Емельяненко важен для обоих бойцов

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке против Александра Емельяненко.

«Он будет биться более серьезно, потому что в прошлый раз я победил его. И тогда это тоже не было для него тренировочным днем. Поэтому сейчас это будет важный бой для нас обоих, потому что я хочу доказать, что еще не закончил с боями. Также и он желает доказать, что все еще в строю и еще может считаться хорошим бойцом», — приводит слова бойца «СЭ».

Напомним, поединок Емельяненко и Монсона запланирован на 23 февраля в промоушене Hardcore MMA.

Первый бой между Емельяненко и Монсоном по правилам ММА прошел в ноябре 2012 года. Монсон одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Ранее Александр Емельяненко отреагировал на слова Джеффа Монсона, который заявил, что собирается отправить Емельяненко в нокаут.

«Джефф — тот еще фантазер», — написал Емельяненко в Instagram.