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СМИ: Азмун перейдет в «Байер» этой зимой

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РИА Новости

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун в это зимнее трансферное окно расторгнет контракт с командой и перейдет в немецкий «Байер». Об этом информирует в своем Twitter журналист RMC Sport Лоик Танзи.

Изначально сообщалось, что форвард заключил контракт, который действует со следующего сезона, и конец этого иранец проведет в чемпионате России. Однако, по информации источника, футболист намерен покинуть «Зенит» в ближайшее время.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года. Есть информация, что «Байер» рассматривает возможность заполучить иранца уже этой зимой.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Азмун не полетел с «Зенитом» на сборы в Португалию. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов России. По информации «СЭ», футболист продолжает находиться на карантине в Дубае.

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Футбол. Чемпионат России
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