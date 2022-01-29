Веснина считает, что излишние эмоции могут повредить Медведеву в матче с Надалем

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась опасениями на тему того, что излишние эмоции могут помешать россиянину Даниилу Медведеву в финальном матче Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля, передает RT.

Матч состоится 30 января и начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«Даня вспыльчивый, ему всегда хочется справедливости, чтобы его услышали. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Излишние эмоции могут помешать ему, и Медведев сам это прекрасно знает. Он рискует пройти по тонкому льду», — заявила Веснина.

Ранее сообщалось, что Медведев оштрафован на $12 тыс. за оскорбление судьи и неприличные жесты, продемонстрированные им в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года против грека Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.