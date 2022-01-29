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Хабиб — о набранном весе: хорошего человека должно быть много

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов с шуткой ответил на вопрос бойца Bellator и Eagle FC Сергея Харитонова о набранном весе, передает «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов и Харитонов встретились после турнира Eagle FC 44. Харитонов спросил у Нурмагомедова, достиг ли он весовой отметки в 95 килограммов, на что получил ответ, что экс-чемпион весит в районе 90 килограммов.

«А что поделать? Хорошего человека должно быть много», – сказал Хабиб.

Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Харитонов победил нидерландца Тайрона Спонга в главном бою турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44 в Майами. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Отметим, что Спонг не дрался в ММА с 2014 года.

41-летний Харитонов за свою карьеру в ММА одержал 33 победы и потерпел 8 поражений.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

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