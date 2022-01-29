Заслуженный тренер считает молодость преимуществом Медведева над Надалем

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился своими ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, где за трофей сразятся вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и именитый испанец Рафаэль Надаль, передает RT.

Матч состоится 30 января и начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«Учитывая, что Медведев моложе на десять лет, его мотивация и амбиции очень высоки. Думаю, он верит в свою победу и настроен очень серьезно. Надаль тоже настроен серьезно, поскольку намерен опередить всех по количеству побед на ТБШ и установить рекорд. Встретятся два сильных соперника, но молодость все же станет преимуществом Даниила», — заявил Янчук.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился мыслями о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии, где сразятся Медведев и Надаль.