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«Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио» только при определенных условиях

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Global Look Press

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук все еще может сменить клубную прописку в это зимнее трансферное окно, сообщает Eurostavka.

По информации источника, клуб из Бергамо готов отдать российского футболиста в аренду в римский «Лацио», однако для этого должен быть выполнен ряд требований. Так, речь идет об аренде с опцией обязательного выкупа за €12 млн. «Аталанта» также отпустит Миранчука в том случае, если приобретет игрока в линию атаки.

Текущее соглашение российского полузащитника и итальянской команды рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний россиянин выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

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Футбол. Чемпионат Италии
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