Шведский биатлонист пожаловался на проблемы с туалетом в Олимпийской деревне

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон пожаловался на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться в Олимпийской деревне в Пекине.

Изначально в своем Instagram спортсмен поделился, что температура в его комнате сильно упала.

«Спокойной ночи из Пекина и моей комнаты, в которой ночью 12 градусов», – написал биатлонист в Stories.

Позднее он рассказал, что ему принесли обогреватель, однако проблемы Самуэльссона на этом не закончились. Позднее он рассказал о проблемах с туалетом, опубликовав фотографию, на которой двое мужчин работают в его туалете в защитных костюмах.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонные соревнования начнутся 5-го числа, первой гонкой станет смешанная эстафета.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также тренер биатлонной сборной России Михаил Шашилов второй раз не могут вылететь из Москвы на Олимпиаду в Пекине.