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Экс-президент «Локомотива» Смородская — о команде: катастрофа

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская критично высказалась о происходящем в столичной команде, передает «Спорт-Экспресс».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» идут на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. От лидера — петербургского «Зенита» — команда отстает на десять баллов.

«Ситуация в «Локомотиве». Катастрофическая! Летом на 35 миллионов евро набрали футболистов, а к зиме выяснилось, что их все равно не хватает. Начались новые закупки. Кухта за 5 миллионов, Мампасси за 4, Изидор за 3,5... Зато хорошие игроки – например, Крыховяк и Смолов – отдаются за бесценок», — заявила Смородская.

12 января 31-летний Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. В «Локомотиве» футболист играл с 2018 года. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему ухудшились результаты «Локомотива».

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Футбол. Чемпионат России
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