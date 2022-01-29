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Биатлонистка Гореева о снятии с пасьюта на ЧЕ: врач предполагает самое худшее

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РИА Новости

Российская биатлонистка Анастасия Гореева объяснила, почему в последний момент отказалась от участия в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Абрере. Она сообщила, что решение было принято совместно с тренером и врачом команды, которые обеспокоены ее состоянием.

«За 15 минут до старта ничего не случилось, просто решили, что лучше мне не стартовать. Принимали решение я, старший тренер и врач, доктор настаивал, чтобы я не бежала. Без анализов не можем конкретно сказать, что со мной, но доктор предполагает самое худшее. Что именно? Врачебная тайна», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка подчеркнула, что чувствует себя хорошо и болей не испытывает. Также она поблагодарила болельщиков за поддержку.

Женская гонка преследования закончилась победой россиянки Алины Стремоус, выступающей за Молдавию. Лучшей из представительниц сборной России стала Лариса Куклина, финишировавшая пятой. Евгения Буртасова заняла 11-е место, Анастасия Шевченко — 17-е. На третьем огневом рубеже Наталья Гербулова и Виктория Сливко допустили по пять промахов, их итоговые места — 26-е и 38-е соответственно.

Ранее сообщалось, что россиянин Петр Пащенко стал серебряным призером чемпионата Европы в гонке преследования на 12,5 км.

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