Кавазашвили сравнил возможный уход Понсе из «Спартака» с потерей Дзюбы

Ветеран московского «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе из команды аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. По мнению специалиста, это не станет серьезной потерей для красно-белых. Кавазашвили сравнил эту ситуацию со случаем, когда «Спартак» покидал в 2015 году Артем Дзюба.

«Понсе — неплохой футболист, но не настолько блестящий, чтобы плакать из-за его ухода. Он очень долго болел и тяжело вписывался в основной состав. Теперь у «Спартака» не очень много вариантов на позицию форварда. Но, если Эсекьель уходит, значит, в его услугах не нуждаются. Это не такая страшная потеря для клуба, как в свое время Дзюба», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат.com».

Действующее соглашение Понсе с московским клубом рассчитано до 2024 года. По данным СМИ, он может продолжить карьеру в «Эльче», выступающем в испанской Примере.

В случае ухода аргентинца в составе «Спартака» освободится одна легионерская позиция. На данный момент, согласно регламенту, в заявке может быть не больше восьми иностранных футболистов: именно столько сейчас и есть у красно-белых. Недавно пополнивший ряды команды ямаец Шамар Николсон стал девятым, но количество легионеров вскоре вновь стало соответствовать правилам: на правах аренды перешел в «Фейеноорд» полузащитник Йоррит Хендрикс. Место, которое освободится, если уйдет Понсе, может пригодиться «Спартаку» для трансфера украинского защитника «Зенита» Анатолия Ракицкого, о вероятности которого сообщали СМИ, или для возвращения из «Вест Хэма» чеха Алекса Крала, посетившего накануне товарищеский матч «Спартака» со «Слованом» (2:2) на сборах в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Роман Широков порадовался уходу Хендрикса из команды.