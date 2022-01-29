Правозащитники назвали предстоящую пекинскую Олимпиаду «геноцидной»

Члены правозащитных организаций призвали участников предстоящих Олимпийских игр в Пекине говорить о проблеме уйгуров. Об этом сообщает Newsweek.

По словам профессора чикагского университета Тенга Бяо, Игры 2022 года запомнят как «геноцидные».

«Я считаю, что спортсмены должны использовать такую платформу и свои привилегии для по-настоящему исторической возможности.

Они должны высказываться против волны геноцида», – рассказал глава правозащитной организации Tibet Action Institute Ладон Тетонг.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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