Футболист покинул клуб из-за просьбы сбрить бороду, чтобы не ассоциироваться с исламом

Стало известно, почему в 2019 году полузащитник «Лиона» Набиль Фекир покинул клуб.

По информации A Bola, французский клуб попросил футболиста сбрить бороду, чтобы избежать ассоциаций с исламом, который он исповедует.

Игрок был разочарован такой просьбой, после чего принял решение об уходе из стана «Лиона».

Напомним, что в нынешнем сезоне действующий чемпион мира защищает цвета андалусийского «Бетиса», который после 22 матчей в чемпионате Испании занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.

Фекир провел на поле 20 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о экс-наставнике столичного ЦСКА и «Краснодара» Викторе Гончаренко.