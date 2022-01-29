Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против Медведева

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

По его словам, победа в решающем матче не принесет ему столько счастья, сколько простая возможность играть в теннис.

«Конечно, сейчас моя цель – победить. Конечно, у меня всегда есть соревновательный дух, я не могу идти против этого, это моя ДНК. Но если быть предельно честным, для меня гораздо важнее возможность играть в теннис, чем победа на 21-м «Большом шлеме».

Потому что возможность заниматься любимым делом делает меня счастливее в жизни в целом, чем победа на еще одном «Большом шлеме». В конце концов, главное в жизни – это счастье и то, что делает меня счастливым», — приводит слова Надаля Eurosport.

Напомним, что финал состоится завтра, 30 января.

Ранее Даниил Медведев рассказал, как будет готовиться к финальному матчу Открытого чемпионата Австралии против Рафаэля Надаля.