Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Англии разрешили футболисткам уходить в декретный отпуск 12:26
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в похищении и убийстве жены 12:25
В Европарламенте рассказали, зачем Запад распускает слухи о «российском... 12:22
Американца обвинили в подготовке убийства президента США Байдена 12:14
Украинский снайпер ранил мирного жителя ДНР 12:05
Росстат опубликовал статистику по смертности за 2021 год 11:51
Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против Медведева 11:48
В России госпитализировали еще 14 570 человек с COVID-19 11:47
Украинские пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в страну в 2021... 11:44
В США заявили, что Россия перестала быть слабой страной 11:34
Бесплатная ставка 2000 р.

Адвокат Джоковича назвал ложью информацию о возбуждении уголовного дела из-за ПЦР-теста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
imago images/PanoramiC/Global Look Press

Горан Драганич, адвокат первой ракетки мира Новака Джоковича, назвал ложью информацию о возбуждении уголовного дела из-за возможной фальсификации ПЦР-теста спортсмена.

«В связи с публикацией в некоторых медиа недостоверной информации, что в отношении Новака Джоковича возбуждено уголовное дело и ведется уголовное расследование, я хотел бы проинформировать общественность, что получил официальное подтверждение от прокуратуры Белграда, что против Новака Джоковича не было возбуждено никаких уголовных дел», — приводит слова адвоката портал danas.rs.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем финале Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть