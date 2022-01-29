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Азмун: все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун отреагировал на пост полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в Instagram.

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — написал Азмун в комментариях к посту.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года. Есть информация, что «Байер» рассматривает возможность заполучить иранца уже этой зимой.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

Ранееглавный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги товарищеского матча против «Слована» на сборе в Дубае.

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Футбол. Чемпионат России
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