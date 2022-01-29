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Еще 29 человек сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022

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Fabrizio Bensch/Reuters

Еще 29 человек, которые прибыли в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Пекина-2022.

Из тех, кто прибыл в китайскую столицу 28 января, 19 положительных тестов были взяты у членов спортивных делегаций, а еще десять — у лиц, связанных с проведением Олимпиады.

Отмечается, что у семи человек тест на коронавирус дал положительный результат в ходе ежедневного тестирования в «пузырях».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист ARD Клаус Люфен назвал ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде критической.

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Олимпиада 2022
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