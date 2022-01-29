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Медведева оштрафовали на $12 тыс. за оскорбление судьи в полуфинале Australian Open

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Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $12 тыс. за оскорбление судьи и неприличные жесты, продемонстрированные им в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года против грека Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В лидерах по количеству штрафов по ходу турнира являются Денис Шаповалов и Стефанос Циципас. Они должны будут заплатить по окончании соревнования $15 тыс. и $12 тыс. соответственно.

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Даниил Медведев рассказал, как будет готовиться к финальному матчу Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.

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