Медведева оштрафовали на $12 тыс. за оскорбление судьи в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $12 тыс. за оскорбление судьи и неприличные жесты, продемонстрированные им в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года против грека Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.
В лидерах по количеству штрафов по ходу турнира являются Денис Шаповалов и Стефанос Циципас. Они должны будут заплатить по окончании соревнования $15 тыс. и $12 тыс. соответственно.
В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее Даниил Медведев рассказал, как будет готовиться к финальному матчу Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.
New:#AusOpen competition in the men's fines list, stacked with multiple-offenders, is as competitive as on court!— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 29, 2022
��Shapovalov - $15,000
��Tsitsipas - $13,000
��Medvedev* - $12,000
Kyrgios* - $10,000
*Still able to further offend in upcoming matches! pic.twitter.com/NhOfsgKNTk