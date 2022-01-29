Овечкин продлил серию без набранных очков в НХЛ до трех матчей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков за результативность в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз».

36-летний капитан «столичных» провел на льду 16 минут 20 секунд, 43 из которых были в большинстве, нанес три броска по воротам, сделал один хит и оформил один перехват.

К настоящему моменту в активе Овечкина 58 очков в 45 матчах. По данному показателю россиянин делит третье место в списке бомбардиров лиги вместе с Наземом Кадри из «Колорадо Эвеланш» и Конором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:5

0:1 — Уилсон (Бекстрем, Кузнецов), 1:29;

0:2 — Карлсон (Кузнецов, Бекстрем), 7:54;

0:3 — Ван Римсдайк (Макмайкл, Снивли), 13:08;

0:4 — Макмайкл (Эллер, Шульц), 32:03;

0:5 — Бекстрем (Орлов), 36:50.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил обеспокоенность из-за обстановки в национальной команде.