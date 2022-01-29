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Результативная передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»

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Reuters

«Миннесота Уайлд» в гостях победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Теперь в его активе 17 заброшенных шайб и 33 результативные передачи в нынешнем сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок, а также вышел победителем при исполнении буллита Фредериком Годро. Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

Таким образом, после 39 сыгранных матчей «Миннесота» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 55 очков. «Рейнджерс» после 45 матчей занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
««Нью-Йорк Рейнджерс» – «Миннесота Уайлд» – 2:3
1:0 – Гудроу (Строум, Труба), 8:47;
2:0 – Крайдер (Зибанежад, Труба), 17:08;
2:1 – Фиала (Джорди Бенн, Хартман), 32:18;
2:2 – Зукарелло-Асен (Болди, Капризов), 33:47;
2:3 – Годро (Зукарелло-Асен, Фиала), 41:49.

Ранее известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд заявил, что Кирилл Капризов по таланту сопоставим с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным

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Хоккей. НХЛ
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