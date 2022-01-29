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Кафельников рассказал, как можно повлиять на Федуна и Салихову

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-первая ракетка мира, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, каким образом можно повлиять на владельца красно-белых Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову.

«Устраивает ли меня тот факт, что Салихова что-то решает в клубе? А что болельщики могу сделать? Я не видел ни одного протеста со стороны болельщиков. Вот болельщики красно-белых кричали в адрес владельцев клуба, а какой результат?

На Зарему и Федуна влияет посещаемость. Когда они придут на матч и увидят пустые трибуны — вот это, да, протест. Такие акции нужно проводить. Все остальное — пустая трата времени. Для меня Зарема Салихова — никакой персонаж, не хочу забивать голову про нее», — приводит слова экс-теннисиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова назвала Шамиля Газизова жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает.

После 18 туров москвичи располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжат выступление в Лиге Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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