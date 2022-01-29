Быстров раскритиковал «Спартак» после конфликта руководства клуба с Газизовым

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о конфликте с участием руководства московского «Спартака» и бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Газизов заключает контракт со «Спартаком», где черным по белому написано о наличии отступных. Там не написано, что он должен выиграть Лигу чемпионов. Там написано, что в случае увольнения человека, тот получит неустойку.

Если в «Спартаке» плохие юристы — это проблема клуба. Газизов же не зашел в клуб, не выбил дверь ногой и не сказал подписывайте со мной контракт на таких-то условиях», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

После 18 туров москвичи располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжат выступление в Лиге Европы.

Ранее супруга Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Шамиля Газизова жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает.