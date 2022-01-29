Гончаренко рассказал, как Моуринью спрашивал у него про Смолова

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как Жозе Моуринью, работавший тогда в «Манчестер Юнайтед», спрашивал у него про нападающего Федора Смолова.

«У нас с Моуринью был разговор перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Англии. Он подошел и спросил у меня, подойдет ли Смолов к нему в команду. Я на своем английском ему великолепно ответил. Показалось, что он ничего не понял, но кивал головой.

Сказал ему: «Конечно, подойдет! Берите!». Это был 2017 год, ЦСКА встречался с «МЮ» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Можно ли сказать, что Смолов не попал в «МЮ» из-за моего английского? Да, из-за моего плохого произношения (смеется)», — сказал Ганчаренко в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

12 января Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». Он является воспитанником бело-голубых. В составе «железнодорожников» футболист играл с 2018 года. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

В текущем сезоне Смолов 15 раз появился на поле в чемпионате России и сумел отличиться семь раз.

Ранее Виктор Гончаренко признался, что ему стыдно за свой эмоциональный отъезд из армейского клуба после поражения в матче с «Зенитом» (0:4). В июне 2020 года белорусский специалист в сердцах написал заявление об уходе и уехал из ЦСКА, но спустя неделю вернулся в клуб и продолжил работу.