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Хоккеист сборной России Слепышев назвал фаворита Олимпиады-2022

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Reuters

Форвард хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Антон Слепышев назвал фаворита предстоящих Олимпийских игр — 2022 в Пекине

«Финляндия выглядит серьезным соперником. У них крепкий состав, мы знаем, что система финской сборной здорово отработана. Мы знаем сильные стороны и возможности ряда игроков из других сборных, выступающих в КХЛ, это может помочь», — приводит слова Слепышева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая. Подопечные Алексея Жамнова на групповом этапе сыграют со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил обеспокоенность из-за обстановки в национальной команде.

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Олимпиада 2022
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